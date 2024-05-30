Кадыров предостерег окружение от подсказок в конкурсе на миллион рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ближайшему окружению с предупреждением о недопустимости подсказок в объявленном им конкурсе. Предостережение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

По правилам объявленного Кадыровым конкурса, миллион рублей получит человек, который угадает, о чем говорили президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзииев, а после сделает репост видео в сториз своих соцсетей. Глава Чечни добавил, что люди из его окружения знают, о чем шел разговор двух президентов, и попросил не только не подсказывать, но и вовсе не комментировать его запись.

«Они (люди из окружения — прим. «Ленты.ру») дали мне аманат (...) Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда. Уверен, это они и сами знают», — предостерег Кадыров.

Визит Владимира Путина в Узбекистан прошел с 26 по 28 мая. Мирзиеев назвал поездку Путина новой вехой в отношениях стран. Он заявил, что Ташкент высоко ценит, что Путин совершил в Узбекистан один из своих первых зарубежных визитов после переизбрания.

