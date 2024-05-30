Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 30 мая 2024Россия

Кадыров пообещал миллион рублей за правильный ответ на один вопрос

Кадыров задал подписчикам загадку и пообещал миллион рублей за ответ

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров задал подписчикам своего Telegram-канала загадку и пообещал выплатить миллион рублей автору первого правильного ответа.

Желающим получить награду требуется угадать, что говорят главе Чечни президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеозаписи, прикрепленной к сообщению. Ответ должен быть максимально развернутым, подчеркнул глава Чечни.

Кадыров указал, что некоторые в его окружении знают о содержании разговора с Путиным и Мирзиеевым. «Они дали мне аманат (обещание — прим.« Ленты.ру»), что не допустят утечку правильного ответа», — добавил глава Чечни и дал старт участникам словом «поехали».

Ранее Кадыров заявил о данном им поручении вырыть яму для Владимира Зеленского, чтобы избавить того от наркозависимости. На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

      Названы знаменитые женщины с самыми идеальными ногами в мире

      Эстония разрешила использование замороженных активов России для помощи Украине

      В США заявили об отречении Запада от Зеленского

      В Кремле оценили работу объявившей об отставке единственной женщины-губернатора

      Украинских геев отправят маршировать под землю

      В Грузии заявили о молчании ЕС во время пыток людей в стране

      Покалечившая россиянку яма с кипятком попала на видео

      Италия запретила Украине использовать ее оружие для ударов по России

      Режиссер «Моей прекрасной няни» отреагировал на смерть Заворотнюк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше