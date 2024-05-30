Кадыров пообещал миллион рублей за правильный ответ на один вопрос

Кадыров задал подписчикам загадку и пообещал миллион рублей за ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров задал подписчикам своего Telegram-канала загадку и пообещал выплатить миллион рублей автору первого правильного ответа.

Желающим получить награду требуется угадать, что говорят главе Чечни президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеозаписи, прикрепленной к сообщению. Ответ должен быть максимально развернутым, подчеркнул глава Чечни.

Кадыров указал, что некоторые в его окружении знают о содержании разговора с Путиным и Мирзиеевым. «Они дали мне аманат (обещание — прим.« Ленты.ру»), что не допустят утечку правильного ответа», — добавил глава Чечни и дал старт участникам словом «поехали».

Ранее Кадыров заявил о данном им поручении вырыть яму для Владимира Зеленского, чтобы избавить того от наркозависимости. На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету.