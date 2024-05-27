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13:01, 27 мая 2024Россия

Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского

Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости вылечить Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости вылечить и привести в чувство президента Украины Владимира Зеленского. Беседу с политиком публикует Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, Кадыров «поручил» вырыть для Зеленского яму, в которой его можно было бы излечить от наркозависимости, по аналогии с рехабом. На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету. «Приведем в сознание», — сказал собеседник канала.

Ранее Кадыров заявил, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне. Он также добавил, что чем больше будут длиться боевые действия, «тем меньше станет шайтанов».

24 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, закончилась. В свою очередь, украинский лидер заявил, что срок исполнения его обязанностей в качестве главы государства не закончен из-за военного положения.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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