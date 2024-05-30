Кадыров рассказал о ежедневном взятии в плен бойцов ВСУ

Кадыров: «Запад-Ахмат» практически ежедневно берет в плен бойцов ВСУ

Батальон «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими военными практически ежедневно берут в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Тех, кто добровольно сдает оружие, оставляют живыми и невредимыми. Участи пытающихся сопротивляться нашим воинам никто не позавидует», — говорится в публикации.

Кадыров прикрепил к посту видео, где, по его словам, показаны украинские военные, сдавшиеся в плен. Они рассказали, что за 35 дней подготовки им выдали десять патронов для отработки навыков стрельбы. За этот период их научили только чистить оружие и заряжать рожки, написал глава Чечни.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что приостановка обмена пленными между Москвой и Киевом связана с надуманными требованиями Украины. Омбудсмен отметила, что обмен не проводился уже несколько месяцев.