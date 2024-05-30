Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:30, 30 мая 2024Бывший СССР

Кадыров рассказал о ежедневном взятии в плен бойцов ВСУ

Кадыров: «Запад-Ахмат» практически ежедневно берет в плен бойцов ВСУ
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Батальон «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими военными практически ежедневно берут в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Тех, кто добровольно сдает оружие, оставляют живыми и невредимыми. Участи пытающихся сопротивляться нашим воинам никто не позавидует», — говорится в публикации.

Кадыров прикрепил к посту видео, где, по его словам, показаны украинские военные, сдавшиеся в плен. Они рассказали, что за 35 дней подготовки им выдали десять патронов для отработки навыков стрельбы. За этот период их научили только чистить оружие и заряжать рожки, написал глава Чечни.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что приостановка обмена пленными между Москвой и Киевом связана с надуманными требованиями Украины. Омбудсмен отметила, что обмен не проводился уже несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

      Кадыров рассказал о ежедневном взятии в плен бойцов ВСУ

      В Ватикане предостерегли от снятия запретов на удары по России

      Захарова назвала выдуманными дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по России

      Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      В России начнут маркировать телефоны и ноутбуки

      Мать-героиня из ДНР назвала чудом встречу с Путиным

      Запад призвал Украину усилить борьбу с контрафактом

      Маск прокомментировал возможность своего назначения консультантом Трампа

      Захарова обвинила НАТО в ответственности за удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше