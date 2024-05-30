Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 30 мая 2024Мир

Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины

Глава МИД России Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Так глава ведомства прокомментировал ракетные удары Киева по российским городам. «В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой», — сказал он. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО прямо говорят о том, что их цель заключается в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

Лавров заявил, что судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?

      Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины

      Популярность ИИ и чат-ботов назвали завышенной

      Кара Делевинь показала обнаженную грудь в рекламе модного бренда

      В США высказались о приглашении Украины в альянс на саммите НАТО

      Лавров назвал основной принцип переговоров по Украине

      В Израиле разочарованы отказом США ввести санкции против МУС

      Женщина нашла в интернете порно с собой и испугалась

      В Британии заявили о жестком предупреждении Путина Западу

      Герой мема о добром военкоме стал участником программы «Время героев»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше