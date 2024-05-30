Глава МИД России Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США соучастниками преступлений Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Так глава ведомства прокомментировал ракетные удары Киева по российским городам. «В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой», — сказал он. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО прямо говорят о том, что их цель заключается в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

Лавров заявил, что судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.