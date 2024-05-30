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13:41, 30 мая 2024Экономика

Названы виды мангалов для использования дома

МЧС: для использования в квартире разрешены электрические мангалы и барбекю

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Для жарки шашлыков в доме подойдет не каждый мангал. Разрешенные виды мангалов агентству РИА Новости назвали в пресс-службе МЧС России.

Жарить на открытом огне в пределах квартиры, а также на балконе и во дворе строго запрещается. «Если вы хотите устроить пикник на открытом воздухе, делайте это только в специально оборудованных местах», — рекомендуют в ведомстве. Безопасными в экстренных службах считают только электрические мангалы и барбекю.

В МЧС напомнили о недавнем случае, когда житель Комсомольска решил установить на балконе жилого дома мангал с горящими углями. В результате дым закоптил окна соседних квартир. Горожанина оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании за жарку шашлыков в городе. Готовить блюдо можно лишь в специально отведенных местах и на окраинах парков. Не допускается жарить шашлыки на крышах и у гаражей. Во дворе это можно делать лишь по договоренности с другими жильцами, на специально оборудованной площадке с мангалом вдалеке от построек. На дачном участке жарить шашлыки можно не ближе чем в пяти метрах от дома, а в двух метрах от мангала не должно быть травы, мусора, веток и других легко воспламеняющихся предметов.

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