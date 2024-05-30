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21:58, 30 мая 2024Мир

Маск прокомментировал возможность своего назначения консультантом Трампа

Маск заявил, что не обсуждал с Трампом возможность назначения его консультантом
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X прокомментировал слухи о его возможном назначении консультантом бывшего президента США Дональда Трампа в случае, если тот одержит победу на выборах.

«Никаких обсуждений моей роли в потенциальной администрации Трампа не было», — заявил миллиардер.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Трамп якобы обсуждал с Маском его назначение на должность консультанта в случае победы на выборах в ноябре. Отмечалось, что данная должность позволит предпринимателю влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. В статье указано, что Маск в последнее время стал активнее высказываться на данные темы.

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      Марина Совина
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