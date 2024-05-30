Миллиарды рублей направят на ремонт дорог в одном регионе России

Свыше 5,5 миллиарда рублей направят Северной Осетии на ремонт дорог

Свыше 5,5 миллиарда рублей направят на ремонт дорог в Северной Осетии в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что работы будут вестись на 61 участке дорог. Премьер российского региона Борис Джанаев заявил, что в этой сфере за последние годы сделано многое.

«Дорожная инфраструктура в совершенно другом состоянии, это отмечают и жители, и гости республики, — добавил он. — Но вопросов еще остается немало».

Ранее сообщалось, что молодые матери из Северной Осетии получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Средства были выделены по меньшей мере 155 матерям. Мера поддержки рассчитана на женщин, родивших до 25 лет.