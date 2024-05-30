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13:10, 30 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что над Краснодарским краем сбили шесть беспилотников ВСУ за утро. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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