Российская пенсионерка занялась криптовалютой и осталась без жилья

Кемеровчанке пообещали заработки на криптовалюте и оставили без квартиры

81-летняя жительница Кемерово осталась без жилья, доверившись мошенникам. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты связались с пенсионеркой в марте. Собеседник предложил ей заняться инвестированием в криптовалюту, и, заинтересовавшись легким заработком, женщина согласилась. Пострадавшей мешало лишь то, что ей не хватало средств для сделки, но злоумышленник посоветовал ей оформить кредит под залог квартиры. Для большего эффекта мошенники устроили видеозвонок с якобы инвестором по выдаче займов. Горожанке одобрили кредит на сумму 350 тысяч рублей. По условиям договора 100 тысяч рублей причитались агенту за помощь.

Через несколько дней раздался очередной подозрительный звонок. Россиянке объявили, что она успела заработать 8 миллионов рублей. Для вывода средств, по словам преступников, требовалось внести еще 2 миллиона. Ради этого кемеровчанка продала квартиру. Вырученные деньги она передала курьеру. После этого мошенники перестали выходить на связь, и пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые устанавливаются.

О подобной схеме обмана ранее предупреждали IT-эксперты. Если разговор переходит в сеть, злоумышленник может прислать вам ссылку, нажав которую, по их заверениям, можно виртуально получить прибыль. На деле ссылка оказывается вредоносной.