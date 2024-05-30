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12:34, 30 мая 2024Из жизни

Мужчина отправился на свидание и оказался связан и избит

В Индии мужчина отправился на свидание и был избит

Фото: Vladimir Konstantinov / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Индии отправился на свидание с замужней женщиной и оказался в непростой ситуации. Об этом сообщает Times Now News.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Замужняя женщина позвала мужчину на свидание к себе домой. Женщина жила с родными, которые в тот день уехали из города. Однако кто-то из родственников-мужчин все же узнал о свидании и вернулся домой.

Любовника связали и избили. Женщина тоже попала под удар, когда попыталась защитить мужчину.

На место происшествия прибыла полиция. Всех участников драки забрали в участок. При этом пострадавшие отказались подавать заявление на напавших.

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      Антонина Черташ
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