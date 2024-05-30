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00:30, 30 мая 2024Из жизни

На пенис мужчины надели маску и провели ритуал для привлечения удачи

Фото: nimon / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина захотел привлечь удачу и поучаствовал в странном ритуале, в котором фигурировал его пенис. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина рассказал о странном опыте в соцсети X (бывший Twitter). По его словам, лидер некоего культа предложил ему провести ритуал по привлечению удачи и богатства и попросил за это всего 399 бат (тысяча рублей). Он согласился.

В церемонии, кроме лидера культа, участвовал еще и его отец. Все присутствующие сняли штаны и нижнее белье и надели на пенисы традиционные тайские маски театра Кхон. Одна из них придавала половому органу сходство со слоном, другая напоминала монстра, а третья была похожа на благовидного мужчину с белым лицом. После этого лидер культа ненадолго прислонился к маскам ртом. На это ему потребовалось около десяти минут.

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Церемония пародировала традицию театра Кхон, во время которой наставники также касаются губами театральных масок, надетых на головы начинающих актеров. Этот жест показывает, что состоявшийся артист принял человека с маской в ряды своих учеников.

Автор поста с жалостью отмечает, что ритуал не сопровождался песнопениями или подношениями. Кроме того, по его словам, после церемонии у него не прибавилось ни денег, ни удачи.

Ранее сообщалось, что в Индии монах опоил телеведущую священным напитком с успокоительными и несколько раз изнасиловал. Женщина забеременела, но ей принудительно сделали аборт.

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      Алиса Дмитриева
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