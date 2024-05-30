На Украине заявили о необратимости пути вступления страны в НАТО

Стефанишина: путь к членству в НАТО для Украины необратим

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию «Укринформ», что путь к членству в НАТО необратим для страны.

«Завершился совет Украина — НАТО, на котором мы зафиксировали очень четкую позицию, что членство Украины в НАТО является необратимым. Это позиция теперь не только Украины, но и 32 стран — союзниц по НАТО», — заявила Стефанишина.

По ее словам, вопрос приглашения Украины в альянс не имеет большого политического значения: «Это очевидное решение, которое должно быть принято».

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на саммите НАТО обсудят перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, но до приглашения не дойдет.

«Приглашение Украины в членство не будет рассматриваться в этот раз, это малореально. В то же время мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост в членство», — сказала она.