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15:22, 30 мая 2024Путешествия

Нашествие клопов в отеле Турции описали словами «на женщине живого места нет»

TourDom.ru: россиянку искусали клопы в четырехзвездочном отеле Турции

Фото: simon berenyi / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка отдохнула в четырехзвездочном отеле Турции и пожаловалась на нашествие клопов. Подробностями поделился портал TourDom.ru.

Уточняется, что женщина прилетела в отель Lims Bona Dea Beach из Санкт-Петербурга 24 мая. Насекомые искусали отдыхающую в первую же ночь. По словам ее турагента, администрация гостиницы проигнорировала жалобы россиянки и посоветовала ей не открывать балкон, чтобы в номер не залетали комары.

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Гостью переселили в другую комнату за два дня до вылета, 29 мая. Сотрудники отеля пообещали туристке обработать ее вещи от насекомых, но компенсацию не предложили. При этом турагент описала ее состояние словами «нет живого места».

Администрация отеля отказала россиянке в просьбе сделать поздний вылет и объяснила все аллергией клиентки. «При этом еще несколько человек на втором и пятом этажах жалуются на такие же укусы», — возмутилась турагент.

Ранее путешественникам посоветовали обращать внимание на темно-коричневые пятна на поверхности матраса в отелях. Их наличие может говорить о заражении постельными клопами.

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      Мария Борисова
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