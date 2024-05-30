Названо число вступивших в ВСУ осужденных

Офис генпрокурора Украины заявил, что в ВСУ вступили почти 800 осужденных

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступили почти 800 осужденных. Об этом сообщил украинский Офис генпрокурора в Telegram-канале.

«775 осужденных уже поступили на службу в ВСУ — органы прокуратуры способствуют реализации прав осужденных относительно их условно-досрочного освобождения для участия в обороне Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, уточняется, что в суд подано 2402 ходатайства об условно-досрочном освобождении для прохождения военной службы. Суды удовлетворили 1843 ходатайства, добавили в ведомстве. Отмечается, что наибольшее желание пройти военную службу проявили осужденные из учреждений в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской и других областях.

28 мая министр юстиций Украины Денис Малюська сообщил, что 613 заключенных получили условно-досрочное освобождение и вступили в ВСУ. По его словам, они проходят подготовку. Он уточнял, что такие военные будут служить в отдельных от обычных солдат штурмовых подразделениях.