Названы подробности о недвижимости Анастасии Заворотнюк

Shot: Заворотнюк переоформила подмосковный коттедж на детей

Российская актриса Анастасия Заворотнюк переоформила свой подмосковный коттедж на детей (Анну и Майкла) в 2021 году, сообщает Telegram-канал Shot.

В этом доме актриса провела последние годы своей жизни. Стоимость трехэтажного коттеджа площадью 682 квадратных метра в поселке Крекшино составляет не менее 160 миллионов рублей. Этот особняк Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым приобрели в 2012 году, а перебрались в него в 2015-м. Автомобили актриса также переоформила — на мать Валентину Заворотнюк.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома — рак мозга. Артистка прошла лечение в Европейском медицинском центре, после чего была госпитализирована в московскую клинику для восстановления тяжелобольных пациентов. В конце 2023 года Заворотнюк прошла еще одно лечение.