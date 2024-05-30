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11:46, 30 мая 2024Экономика

Названы подробности о недвижимости Анастасии Заворотнюк

Shot: Заворотнюк переоформила подмосковный коттедж на детей

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк переоформила свой подмосковный коттедж на детей (Анну и Майкла) в 2021 году, сообщает Telegram-канал Shot.

В этом доме актриса провела последние годы своей жизни. Стоимость трехэтажного коттеджа площадью 682 квадратных метра в поселке Крекшино составляет не менее 160 миллионов рублей. Этот особняк Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым приобрели в 2012 году, а перебрались в него в 2015-м. Автомобили актриса также переоформила — на мать Валентину Заворотнюк.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома — рак мозга. Артистка прошла лечение в Европейском медицинском центре, после чего была госпитализирована в московскую клинику для восстановления тяжелобольных пациентов. В конце 2023 года Заворотнюк прошла еще одно лечение.

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      Мария Черкасова
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