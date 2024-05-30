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13:40, 30 мая 2024Спорт

Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и снайперским рекордом

Овечкин предпочел победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда НХЛ

Фото: Timothy T. Ludwig / USA Today Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и снайперским рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!»

Овечкин предпочел победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда. «А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», — добавил он.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, в его активе 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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