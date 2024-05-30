Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Пассажирский самолет Airbus 321 приготовился к аварийной посадке в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus 321 приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что рейс следовал в столицу из Самары. Причина аварийной посадки заключается в лопнувшей покрышке стойки шасси.

Ранее другой пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, экстренно сел в другом городе из-за утечки топлива. Уточняется, что лайнер приземлился в аэропорту Минеральных Вод.