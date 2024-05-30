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18:12, 30 мая 2024Путешествия

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Пассажирский самолет Airbus 321 приготовился к аварийной посадке в Шереметьево
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет Airbus 321 приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что рейс следовал в столицу из Самары. Причина аварийной посадки заключается в лопнувшей покрышке стойки шасси.

Ранее другой пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, экстренно сел в другом городе из-за утечки топлива. Уточняется, что лайнер приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

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      Марк Успенский
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