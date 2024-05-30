Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

Разведывательное управление Пентагона: Россия била по Украине ракетами из КНДР

Разведывательное управление Пентагона (DIA) заявило, что Россия якобы бьет по Украине произведенными в КНДР ракетами. Об этом со ссылкой на отчет американской военной разведки сообщает РИА Новости.

«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты», — говорится в докладе ведомства.

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой.