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11:55, 30 мая 2024Экономика

Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

Глава X5 Group Лобачева предупредила о перекупщиках в случае регулирования цен

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Государственное регулирование цен на продукты в магазинах закончится активизацией перекупщиков, которые примутся выкупать и перепродавать товар по более высокой стоимости. Об этом в интервью РБК предупредила президент X5 Group (владеет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева.

По ее мнению, рынок должен самостоятельно отрегулировать ситуацию. Что касается инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от декабря 2023 года, в рамках которой предлагалось ввести запрет установления экономически не обоснованных цен на товары, то он привел бы не к большей их доступности, а к противоположному результату.

«Практика показывает, что чем больше рынок зарегулирован, особенно с точки зрения ценообразования, тем будет больше манипуляций в виде перекупки товара в магазинах для его перепродажи по более высокой цене. Это происходило, пока действовало соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло», — объяснила она свою позицию.

Законопроект ФАС все еще находится на рассмотрении. Однако и без него ведомство неоднократно штрафовало ретейлеров за рост стоимости продуктов выше ожидаемого уровня.

В том же интервью Лобачева объяснила резкий рост цен на яйца в прошлом году тремя факторами: птичьим гриппов, падением курса рубля и дефицитом сотрудников.

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      Платон Щукин
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