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01:00, 30 мая 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией снимков из ванной комнаты. На размещенных фото знаменитость запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав фигуру в белом топе с глубоким декольте и синих облегающих джинсах с коричневым ремнем на талии. При этом видно, что на время съемки Феррейра отказалась от бюстгальтера.

Поклонники оценили фотосессию девушки в комментариях под постом, который набрал более 840 тысяч лайков. «Какая шикарная Барби», «Превосходно», «Такая красивая», «Очень горячо», «Удивительная девушка», — писали они.

В апреле Барби Феррейра показала фигуру в бикини. Тогда актриса попозировала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, который был оформлен тонкими завязками.

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      Карина Черных
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