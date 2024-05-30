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07:15, 30 мая 2024Ценности

Популярная блогерша показала целлюлит на видео в бикини

Фото: @karinairby

Популярная плюс-сайз-модель, дизайнер и основательница бренда пляжной одежды Moana Bikini Карина Ирби из Австралии поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша записала ролик, в котором предстала в бикини, состоящем из бюстгальтера в виде банданы и трусов с высокой посадкой. При этом видно, что изделие оформлено пестрым цветочным принтом.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала крупным планом несовершенства тела, в частности, целлюлит и жировые складки. «Это естественно, что мы хотим делиться лучшими версиями себя онлайн. Постоянный просмотр снимков с продуманными позами и идеальным освещением может негативно сказаться на нашей уверенности в себе», — подписала инфлюэнсерша пост.

В апреле сообщалось, что американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки без фотошопа. Тогда манекенщица попозировала перед камерой в вельветовом мини-платье фиолетового цвета, продемонстрировав целлюлит на бедрах.

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      Мария Винар
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