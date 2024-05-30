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17:45, 30 мая 2024Путешествия

Пожилой турист отправился в отпуск с женой, решил поплавать в море и не выжил

Irish Mirror: 72-летний турист отправился в отпуск в Испанию с женой и не выжил

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

72-летний ирландский турист отправился в отпуск с женой на испанский курорт Коста-Дорада и не выжил во время плавания в море. Об этом сообщает Irish Mirror.

Уточняется, что несчастный случай произошел на пляже La Pedrera. Пожилой мужчина решил поплавать, а его супруга в это время была в гостинице. Вскоре спасатели увидели, что турист тонет, и бросились на помощь. Они вытащили его без сознания на берег и пытались реанимировать, но безуспешно.

Приехавшая на место скорая констатировала, что спасти пенсионера не удалось.

Ранее 22-летняя туристка отправилась в отпуск с компанией друзей, упала с 18-метровой скалы в США и не смогла выжить. Спутники девушки пытались ее реанимировать до приезда врачей, но безуспешно.

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      Марк Успенский
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