Премьер Финляндии предложил высылать беженцев в две страны

Премьер Финляндии Орпо предложил высылать беженцев в Албанию и Марокко

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире телеканала MTV3 предложил высылать беженцев в «безопасные для них страны» — Албанию и Марокко.

Чиновник подчеркнул, что когда человек проходит через другую страну на пути в Европу, «он отправляется в опасное для жизни путешествие по Средиземному морю с контрабандистами».

«Мы хотим развивать сотрудничество со странами [куда будут выдворяться соискатели убежища]», — отметил он.

На сегодняшний день в Финляндии обсуждается опыт Великобритании: в апреле там подписали закон об отправке мигрантов— соискателей убежища в Руанду.

Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве палестинскому радикальному движению ХАМАС.