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03:00, 30 мая 2024Мир

Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuters

Присяжные на суде по делу бывшего президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что определение виновности бывшего главы Белого дома возобновится в четверг, 30 мая. Перед тем, как отпустить присяжных, судья попросил их ни с кем не обсуждать дело и не делиться информацией в обмен на вознаграждение. Также присяжным было запрещено посещать интернет-сайты, искать информацию в сети и читать новости о деле в газетах, а также смотреть сюжеты на телевидении.

Ранее Трамп назвал уголовный процесс в отношении себя политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена. «Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента», — обвинил Байдена Трамп.

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      Марина Совина
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