Протоиерей из Москвы рассказал о чуде на СВО и перепутал китайца с якутом

Протоиерей из Москвы рассказал о спасшемся на СВО «китайце» после попадания пули

Протоиерей из Москвы Артемий Владимиров рассказал про чудесное воскрешение «некоего китайца», который участвовал в специальной военной операции (СВО) и в которого попала пуля. Как выяснил «Подъем», такая история действительно произошла, однако священнослужитель перепутал — мужчина оказался якутом.

Протоиерей поведал о бойце во время пасхального выпуска программы «Беседы с батюшкой».

«Перед Великим постом я посмотрел ролик про некоего китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил», — говорил тогда Владимиров.

Помощница священника отправила изданию «Подъем» ролик, про который говорил протоиерей, и заверила, что на видео есть «все ответы».

В самом же репортаже отмечалось, что это «невероятная история якута — ветерана боевых действий и участника СВО». Уточнялось, что он потерял много крови из-за тяжелого ранения, в этот момент ему явился святой, который сказал: «Тебе еще рано». После этого случая мужчина решил принять крещение.

Ранее в РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации на Украине.