Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 30 мая 2024Россия

Протоиерей из Москвы рассказал о чуде на СВО и перепутал китайца с якутом

Протоиерей из Москвы рассказал о спасшемся на СВО «китайце» после попадания пули
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Josh Applegate / Unsplash

Протоиерей из Москвы Артемий Владимиров рассказал про чудесное воскрешение «некоего китайца», который участвовал в специальной военной операции (СВО) и в которого попала пуля. Как выяснил «Подъем», такая история действительно произошла, однако священнослужитель перепутал — мужчина оказался якутом.

Протоиерей поведал о бойце во время пасхального выпуска программы «Беседы с батюшкой».

«Перед Великим постом я посмотрел ролик про некоего китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил», — говорил тогда Владимиров.

Помощница священника отправила изданию «Подъем» ролик, про который говорил протоиерей, и заверила, что на видео есть «все ответы».

В самом же репортаже отмечалось, что это «невероятная история якута — ветерана боевых действий и участника СВО». Уточнялось, что он потерял много крови из-за тяжелого ранения, в этот момент ему явился святой, который сказал: «Тебе еще рано». После этого случая мужчина решил принять крещение.

Ранее в РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

      Эстония разрешила использование замороженных активов России для помощи Украине

      В США заявили об отречении Запада от Зеленского

      В Кремле оценили работу объявившей об отставке единственной женщины-губернатора

      Украинских геев отправят маршировать под землю

      В Грузии заявили о молчании ЕС во время пыток людей в стране

      Покалечившая россиянку яма с кипятком попала на видео

      Италия запретила Украине использовать ее оружие для ударов по России

      Режиссер «Моей прекрасной няни» отреагировал на смерть Заворотнюк

      В России возмутились из-за отставки единственной женщины на посту губернатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше