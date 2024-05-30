Пушков обвинил Макрона в желании показать себя великим политиком

Пушков: Макрон хочет показать себя великим политиком, идя по порочному пути

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет показать себя великим политиком и идет по порочному пути. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Макрону хочется выделиться, прозвучать, прозвенеть, показать себя "лидером Запада", великим политиком. Остальное его, похоже, волнует мало», — обвинил французского лидера член Совфеда.

По его мнению, Макрон идет по порочному и эскалационному пути, готовясь послать военных советников на Украину. Пушков написал, что за этой формулировкой может скрываться отправка регулярных частей французский армии. Если же нет, то отправка советников может стать прологом к этому, считает сенатор.

Ранее Reuters со ссылкой на французских дипломатов сообщил, что Елисейский дворец на следующей неделе намерен официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину. По словам собеседников агентства, Париж намерен возглавить коалицию стран, желающих оказать Вооруженным силам Украины соответствующую помощь.