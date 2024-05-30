Раскрыты подробности состояния Заворотнюк перед смертью

Shot: перед смертью Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость

Перед смертью российская актриса Анастасия Заворотнюк испытывала сильные головные боли и слабость. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артистка сильно похудела и почти не могла двигаться. Она жила в своем доме в закрытом поселке Крекшино. По данным канала, актрису периодически возили в государственную больницу на процедуры. Также сообщается, что она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако болезнь не отступила.

Ранее стало известно об ухудшении состояния артистки за две недели до смерти.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году ей диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».