Android-приложения начали удалять дистанционно

Android Authority: приложения Google Play разрешили удалять дистанционно

Корпорация Google разрешила пользователям дистанционно удалять приложения со своих устройств. Об этом сообщает издание Android Authority.

По словам журналистов медиа, упоминание функции замечали в коде Android еще в 2023 году, однако инженеры Google добавили ее только сейчас. Опция позволяет удалять приложения дистанционно, без физического доступа к устройству. Авторы объяснили, что пользователь может зайти в раздел Google Play на своем смартфоне и начать удалять программы, установленные на его планшете, телевизоре или другом Android-девайсе.

В материале говорится, что функция позволит навести порядок на подключенных к одному аккаунту устройствах. Так, пользователь может удалить программы с девайса, физический доступ к которому затруднен.

Для удаления программы нужно зайти в раздел «Управление приложениями и устройством», расположенный в Google Play. Затем необходимо выбрать девайс, с которого будут удалены приложения. Функция будет работать не только в приложении Google Play, но и в браузерной версии онлайн-магазина.

Ранее журналисты издания GizChina предположили, что анонсированные на 2024 год флагманские смартфоны будут иметь увеличенную батарею. Это связано с новыми батареями на основе кремния и высоким уровнем потребления энергии новыми процессорами.