Родные рассказали о смерти Анастасии Заворотнюк

Родные Заворотнюк заявили, что актриса боролась с продолжительной болезнью

Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о ее смерти. Их сообщение опубликовано в соцсетях.

Близкие звезды признались, что им сложно подобрать нужные слова и осознать произошедшее. Они рассказали, что актриса боролась с продолжительной и тяжелой болезнью. «Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее в сети были опубликованы одни из последних счастливых кадров Анастасии Заворотнюк.

В четверг, 30 мая, стало известно о смерти актрисы. Уточнялось, что о месте и времени прощания с артисткой сообщат вечером.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».