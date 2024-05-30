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11:15, 30 мая 2024Путешествия

Россияне резко заинтересовались полетами в один город на юге страны

«Яндекс»: интерес пользователей к аэропорту Элисты вырос в девять раз

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне резко заинтересовались полетами в Элисту после открытия аэропорта в этом городе на юге страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Яндекс».

По данным источника, пользователи стали в 9,1 раза чаще оставлять в поиске запрос «Элиста + аэропорт». В 2,3 раза выросло число запросов «Элиста», в 3,2 раза — «Элиста + билет», в 4,1 раза — «Элиста + самолет».

«Также пользователи чаще стали спрашивать, где находится Элиста, столицей какой республики является и какие там достопримечательности», — добавили в «Яндексе».

Аэропорт Элисты, который был закрыт с начала спецоперации на Украине, принял первый рейс 28 мая. Теперь в Калмыкию будут летать две авиакомпании — «Аэрофлот» и Red Wings. Перевозчики организуют регулярные рейсы из московских гаваней Шереметьево и Жуковский.

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      Мария Борисова
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