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05:31, 30 мая 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и описал состояние дорог словом «ужас»

Фото: Sabine / Pixabay

Российский путешественник побывал на Гавайях, США, и удивился состоянию местных дорог. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, негативное впечатление на него произвел аэропорт Гонолулу. «Выходя из самолета, мы не почувствовали никакой разницы с небольшими аэропортами в бедных азиатских странах, — отметил он. — Это было неожиданно, ведь Гавайи — это США, одна из самых развитых стран мира».

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Дороги на курорте россиянин описал словом «ужас» из-за ям и выбоин. «Местами асфальт казался таким, будто его не ремонтировали десятилетиями», — возмутился турист. Он также обратил внимание на неухоженные туристические тропы.

Тревел-блогерша Марина Ершова ранее удивилась ценам на продукты в Штатах. По ее наблюдениям, бутылка водки объемом 750 миллилитров там стоит 2,8 тысячи рублей.

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      Мария Борисова
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