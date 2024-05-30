Россиянин поговорил с чужими детьми у футбольного поля и попал под секс-статью

В Петербурге 40-летний мужчина поговорил с чужими детьми и попал под секс-статью

В Санкт-Петербурге 40-летний мужчина поговорил с чужими детьми у футбольного поля на проспекте Ударников и попал под секс-статью. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, россиянина на прогулке сопровождала супруга. О его недвусмысленных вопросах несовершеннолетним рассказала сотрудникам полиции горожанка.

По словам женщины, мужчина якобы демонстрировал фотографии в стиле «ню» и хотел завести беседу с юными петербуржцами на откровенные темы.

На место прибыл наряд оперативников. Взрослого увезли в отдел для разбирательства. Содержимое его телефона говорило не в его пользу и подвело под статью не только его.

Позже следователи возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух и более несовершеннолетних. Были задержаны 40-летний мужчина и его 39-летняя жена. Правоохранители заподозрили, что они растлевали своих детей — девочку семи лет и мальчика четырех.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подростки в день последнего звонка в роще надругались над второклассником.