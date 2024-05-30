Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии
Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам одежду для создания визуально тонкой талии. Ее комментарий появился на портале «Я покупаю».
Скорректировать фигуру подобным образом помогут юбки с запахом и широкие джинсы с высокой посадкой, которые зрительно сужают указанную область тела. В то же время, чтобы казаться стройнее, эксперт посоветовала носить платья-футляры, боди и укороченные пиджаки.
«Для "вау-эффекта" рекомендую надеть его с платьем-трапецией или, к примеру, с укороченным топом и брюками с высокой посадкой. Завершит образ обувь на устойчивом каблуке, например туфли "Мэри Джейн" [с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме]» — высказалась специалистка о последних.
Ранее в мае стилистка и фэшн-блогерша Алена Гусева перечислила россиянкам портящую внешность одежду.