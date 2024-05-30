Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии

Стилистка Соломенникова: боди и юбки с запахом помогут казаться стройнее

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам одежду для создания визуально тонкой талии. Ее комментарий появился на портале «Я покупаю».

Скорректировать фигуру подобным образом помогут юбки с запахом и широкие джинсы с высокой посадкой, которые зрительно сужают указанную область тела. В то же время, чтобы казаться стройнее, эксперт посоветовала носить платья-футляры, боди и укороченные пиджаки.

«Для "вау-эффекта" рекомендую надеть его с платьем-трапецией или, к примеру, с укороченным топом и брюками с высокой посадкой. Завершит образ обувь на устойчивом каблуке, например туфли "Мэри Джейн" [с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме]» — высказалась специалистка о последних.

Ранее в мае стилистка и фэшн-блогерша Алена Гусева перечислила россиянкам портящую внешность одежду.