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07:24, 30 мая 2024Бывший СССР

Российские десантники уничтожили украинскую САУ в Запорожской области

Крымские десантники уничтожили украинскую САУ близ Вербового

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Крымские десантники из состава группировки войск «Днепр» совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили украинскую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) северо-восточнее населенного пункта Вербовое Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что в ликвидации техники противника участвовали артиллерийские расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. Российские солдаты вели стрельбу с позиций на расстоянии до восьми километров. Обнаружить САУ удалось благодаря расчетам БПЛА.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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      Евгений Силаев
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