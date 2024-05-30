Крымские десантники уничтожили украинскую САУ близ Вербового

Крымские десантники из состава группировки войск «Днепр» совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили украинскую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) северо-восточнее населенного пункта Вербовое Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что в ликвидации техники противника участвовали артиллерийские расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. Российские солдаты вели стрельбу с позиций на расстоянии до восьми километров. Обнаружить САУ удалось благодаря расчетам БПЛА.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.