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20:53, 30 мая 2024Моя страна

Российские ученые разработали аналог инсулина

Ученые ЮУрГУ разработали аналог инсулина

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ученые Высшей медико-биологической школы при Южно-Уральском университете (ЮУрГУ) в Челябинске разработали аналог инсулина. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Российские исследователи выяснили, что напитки на основе молочной сыворотки снижают уровень сахара в крови. «Дело в том, что у животного белка более ценный аминокислотный состав, в отличие от белка растительного. Поэтому здесь больше вероятность получить ценные активные пептиды с потенциальной гипогликемической активностью», — рассказала кандидат технических наук и доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Оксана Зинина.

Она отметила, что для получения активных пептидов сотрудники университета разработали уникальную технологию. «Мы совмещаем два вида животного белоксодержащего сырья, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Именно пропионовокислые бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества активных пептидов с антидиабетическим действием», — объяснила Зинина.

Ранее сообщалось, что ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали молекулу, которая может стать основой для нового препарата от туберкулеза.

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      Мария Винар
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