Российский аферист выманил у друга 49 миллионов рублей просьбами о помощи

Полиция задержала афериста, обманувшего доверчивого друга на 49 миллионов рублей

В Москве задержали афериста, обманом похитившего у друга свыше 49 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, злоумышленник втерся в доверие и на протяжении года выманивал у друга деньги под разными предлогами. Один раз он попросил помочь с лечением якобы тяжело больного отца, в другой раз попросил средства на развитие малого бизнеса, позже он просил одолжить финансы на различные нужды предпринимательства, которые могли бы помочь вернуть всю сумму.

Лишь когда сумма материального ущерба превысила 49 миллионов рублей и потерпевшему стало ясно, что денег он не увидит, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

27 мая сообщалось, что пенсионерка из Татарстана, которую ранее обманули мошенники, помогла им развести другую пожилую жительницу на квартиру.