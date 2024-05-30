Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 30 мая 2024Силовые структуры

Российский аферист выманил у друга 49 миллионов рублей просьбами о помощи

Полиция задержала афериста, обманувшего доверчивого друга на 49 миллионов рублей
Пойманный аферист

Пойманный аферист. Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Москве задержали афериста, обманом похитившего у друга свыше 49 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, злоумышленник втерся в доверие и на протяжении года выманивал у друга деньги под разными предлогами. Один раз он попросил помочь с лечением якобы тяжело больного отца, в другой раз попросил средства на развитие малого бизнеса, позже он просил одолжить финансы на различные нужды предпринимательства, которые могли бы помочь вернуть всю сумму.

Лишь когда сумма материального ущерба превысила 49 миллионов рублей и потерпевшему стало ясно, что денег он не увидит, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

27 мая сообщалось, что пенсионерка из Татарстана, которую ранее обманули мошенники, помогла им развести другую пожилую жительницу на квартиру.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

      Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне акций протеста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше