Российского авиатехника заковали в наручники ради отправки на СВО. Его хотели бросить в штурмовые бои

Офицера Миронова пытались в наручниках отправить на СВО, он обратился в Совфед

Авиационного инженера капитана Сергея Миронова несколько раз заковывали в наручники ради отправки на специальную военную операцию (СВО). По словам 50-летнего мужчины, 15 мая 2024 года истек его контракт с Минобороны, однако вместо увольнения его вывели за штат и попытались послать в зону боевых действий.

Миронов окончил Кировское авиационное училище и почти 27 лет занимался обслуживанием вертолетов. «Я никогда не воевал и не был в горячих точках. Только ремонтировал авиадвигатели и поддерживал их в исправном состоянии», — рассказал он.

В мае 2023 года после месяца дополнительного обучения авиатехника перевели в танкисты. Тогда капитан заявил, что в данной технике он ничего не понимает и подал рапорт об увольнении. Поскольку ответа на его заявление не поступало, мужчина написал в военную прокуратуру и в Совет Федерации.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Вместо увольнения авиатехника решили отправить на СВО

По словам Миронова, вместо бумаг на увольнение ему «подсунули» приказ об отправке в зону спецоперации. После отказа подписать документ военнослужащего вывели за штат, сократив зарплату.

Военная полиция изъяла у меня личные вещи, заковала в наручники и держала несколько часов, чтобы продержать двое суток в части и потом посадить на борт и отправить в зону СВО Сергей Миронов авиационный инженер

Миронов сообщил, что его освободили только после жалобы жены в военный Следственный комитет. После этого офицера еще раз попытались отправить в зону боевых действий. По его словам, командование отказывается подписывать рапорт об увольнении, говоря, что он «будет служить до 65 лет».

Миронова хотели бросить в штурмовые бои

По словам капитана, 25 мая под конвоем военной полицией его завели на вещевой склад и выдали форму. Затем пришел подполковник, который приказал приковать мужчину к одному из полицейских и отвезти в отдельную комнату до отправки на СВО. «Из его слов я понял, что меня хотят обычным штурмовиком бросить. Никакого приказа мне не показали», — добавил авиатехник.

Он заявил, что не против принять участие в спецоперации, однако сделать это готов лишь в рамках своей специальности — инженера авиационной техники.

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Миронов сообщил, что уже подал жалобу в Генпрокуратуру. Там он уточнил, что уже упомянутый подполковник не перестает предпринимать попыток отправить его на СВО.

Адвокат мужчины рассказал, что доверитель должен быть уволен из рядов Вооруженных сил, поскольку он достиг 50-летнего возраста и заключил контракт до 23 июня 2023 года.