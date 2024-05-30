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20:42, 30 мая 2024Спорт

Российского тяжелоатлета лишили олимпийской медали

Российского тяжелоатлета Руслана Албегова лишили бронзовой медали Олимпиады-2012

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 килограммов. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. Спортсмен получит переданную медаль на церемонии в Олимпийском парке в Париже 9 августа.

Летом 2019 года Албегова отстранили от участия в соревнованиях, обвинив в нарушении антидопинговых правил. В октябре 2020 года Албегов был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на четыре года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Кроме бронзы на Играх в Лондоне, на счету Албегова две золотые медали чемпионата мира, а также две победы на чемпионате Европы. О лишении спортсмена этих наград в МОК не сообщили.

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      Анастасия Борисова
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