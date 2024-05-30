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12:46, 30 мая 2024Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-27» стартовал к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» стартовала к МКС

Фото: РИА Новости

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» стартовала к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Пуск состоялся сегодня, 30 мая, в 12:43 по московскому времени со стартового стола №31 космодрома Байконур.

Стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться 1 июня в 14:47.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-27» установили на стартовый стол.

На МКС корабль доставит 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежду и еду, 754 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».

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      Иван Потапов
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