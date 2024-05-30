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06:34, 30 мая 2024Путешествия

США выдали россиянам рекордное количество грин-карт

«Ведомости»: в 2023 году в США россиянам выдали 12790 грин-карт
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Фото: Jim Bourg / Reuters

В 2023 году в США выдали россиянам рекордные 12790 грин-карт. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что это самый высокий результат с 2016 года (9774 грин-карт). В 2022 году россияне получили 9811 грин-карт.

По данным DHS, в 2023 году выходцы с Украины получили 11210 грин-карт (11719 в 2022 году), казахстанцы — 2610 (1637 в 2022 году). Больше всего грин-карт в 2023 году получили жители соседней с США Мексики — 179830. Также в топ-5 вошли Индия (76020), Куба (74040), Доминикана (66450) и Китай (58820).

Ранее Еврокомиссия опубликовала статистику, согласно которой, в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6 процента.

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      Юлия Мискевич
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