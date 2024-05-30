Столетний ветеран посетит Москву ради Путина

Столетний ветеран из Дагестана посетит Москву ради встречи с Путиным

Ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Дагестана Ибрагим-Паша Садыков посетит Москву ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ветеран совсем недавно отпраздновал 100-летие. «Сегодня он готовится к знаковой встрече с президентом России», — написал Умавов.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что глава государства удостоил Садыкова звания Героя России. В указе президента подчеркивалось, что ветерану присвоили такое звание «за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи».

Ранее стало известно, что Путин присвоил орден Мужества племяннику и заместителю главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову.