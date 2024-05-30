Страны Европы ограничили обмен разведданными с Венгрией из-за ее политики

Страны-члены Бернского клуба (организация для обмена разведывательными данными между спецслужбами 29 государств Европы — прим. «Ленты.ру») ограничили обмен разведданными с Венгрией из-за разногласий по поводу ее политики. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на источники из спецслужб.

«Среди менее высокопоставленных представителей спецслужб царит разочарование, поскольку западные союзники не делятся с нами информацией так, как это было раньше», — заявил один из сотрудников спецслужб в беседе с изданием.

По его словам, чем выше должность у разведчика, тем меньше его беспокоит ограничение обмена данными с иностранными спецслужбами.

В свою очередь, сотрудник бельгийских спецслужб на анонимной основе сообщил изданию, что вместо Венгрии временным председателем Бернского клуба станет Дания. Источник не назвал причину этого решения.

Ранее сообщалось, что Молдавия и Европейский союз намерены углубить свое сотрудничество в сфере безопасности и активнее обмениваться разведданными.