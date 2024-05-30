Таранивший машину туристов на курорте Европы водитель оправдался потерей памяти

Daily Mail: таранивший машину туристов на Майорке водитель потерял память

Испанский водитель, таранивший машину британских туристов на автомагистрали на Майорке, оправдался потерей памяти после избиения. О случившемся на курорте Европы сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 41-летний испанец был задержан сразу после инцидента. Он заявил, что ничего не вспомнил о случившемся, даже когда посмотрел видео. По словам обвиняемого, незадолго до инцидента он сам стал жертвой в драке из-за дорожного инцидента. Незнакомый мужчина ударил его по лицу и сломал его очки.

Испанец потерял память именно с этого момента, из-за чего и не смог объяснить, зачем въехал в чужую машину.

Об инциденте стало известно 29 мая. Неизвестный водитель автомобиля пытался протаранить машину туристов, показал им средний палец и скрылся с места преступления. Уточняется, что инцидент случился в городе Пальма 19 апреля.