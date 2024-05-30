Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:03, 30 мая 2024Путешествия

Турист проехал на поезде по Узбекистану и пожаловался на жару и старые туалеты

Фото: Johannes Gloeckner / picture alliance / Globallookpress.com

Российский турист проехал по Узбекистану на поезде и рассказал о трудностях такого путешествия. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор провел три дня в плацкартном вагоне и пожаловался на «дикую жару». «В поезде стояла невыносимая духота, так как свежий воздух попадал в вагон только во время движения через открытые форточки, — отметил он. — Но учитывая, что на улице было под 45 градусов, такой воздух мало чем помогал».

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022

Россиянин добавил, что в Узбекистане ходят старые поезда без био-туалетов и душа. Кроме того, в пути было много технических остановок, во время которых двери не открывали, а пассажиров не выпускали. Дополнительные неудобства возникали из-за торговцев, которые непрерывно ходили по вагонам и предлагали свои товары.

Другая российская тревел-блогерша предостерегла гостей Узбекистана от нескольких ошибок. Она посоветовала туристам никогда не отказываться от хлеба, который в азиатской стране предлагают в знак уважения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

      Лавров заявил о согласии Китая укрепить сотрудничество с Россией по обороне

      Турист проехал на поезде по Узбекистану и пожаловался на жару и старые туалеты

      Российские бойцы превратили поврежденный танк в БТР

      Лавров прокомментировал юридический статус Зеленского после 20 мая

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше