Турист проехал на поезде по Узбекистану и пожаловался на жару и старые туалеты

Российский турист проехал по Узбекистану на поезде и рассказал о трудностях такого путешествия. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор провел три дня в плацкартном вагоне и пожаловался на «дикую жару». «В поезде стояла невыносимая духота, так как свежий воздух попадал в вагон только во время движения через открытые форточки, — отметил он. — Но учитывая, что на улице было под 45 градусов, такой воздух мало чем помогал».

Россиянин добавил, что в Узбекистане ходят старые поезда без био-туалетов и душа. Кроме того, в пути было много технических остановок, во время которых двери не открывали, а пассажиров не выпускали. Дополнительные неудобства возникали из-за торговцев, которые непрерывно ходили по вагонам и предлагали свои товары.

Другая российская тревел-блогерша предостерегла гостей Узбекистана от нескольких ошибок. Она посоветовала туристам никогда не отказываться от хлеба, который в азиатской стране предлагают в знак уважения.

