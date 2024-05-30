Умершему украинскому журналисту пришли повторные повестки

Умершему журналисту Франкову из Киева пришли повторные повестки от ТЦК

Умершему в октябре 2023 года спортивному журналисту Артему Франкову из Киева из Оболонского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прислали еще две повторных повестки с разными датами рождения. Военкомат направил документ после смерти мужчины уже второй раз, сообщила его семья, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

В новых двух повестках журналиста призывают явиться на медицинский осмотр.

По поводу первой присланной повестки ТЦК уже давал официальные разъяснения. По их словам, это довольно частые случаи, происходит это из-за того, что «граждане не обновляют свои персональные данные вовремя». Также неверную информацию могут подавать другие государственные реестры.

Ранее на Украине рассказали о жестких методах работы ТЦК в Киеве. По словам преподавателя одного из столичных вузов, пожелавшего остаться анонимным, военкомы чувствуют «абсолютную власть» над людьми, из-за этого на улице можно встретить только людей, не попадающих под призыв.