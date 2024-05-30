В Белом доме назвали авторов «формулы мира» Зеленского

В Вашингтоне признали участие США в выработке тезисов «формулы мира» Зеленского

Вашингтон причастен к выработке так называемой формулы мира, которую пытается продвигать Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Да, конечно», — отметил он на просьбу журналиста прояснить, «вносил ли Белый дом свой вклад в "формулу мира"».

Кирби также признал, что Вашингтон «активно привлекал» госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и помощника глвы США по нацбезопасности Джейка Салливана для продвижения данной формулы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.

Кроме того, Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поддержку саммита по своей «формуле мира».