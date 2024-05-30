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09:16, 30 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Харьковской области в результате взрывов повреждено 5 объектов инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Малоданиловской общине Харьковской области Украины в результате взрывов повреждено пять объектов инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава общины Александр Гололобов.

«Около 2 часов ночи 30 мая были нанесены 5 ракетных ударов по объектам инфраструктуры», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавших в результате взрывов нет. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточняется.

Ранее о взрывах сообщили в Хмельницкой области. Тогда по всей Украине звучала сирена воздушной тревоги.

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      Глеб Палехов
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