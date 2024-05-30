В Израиле разочарованы отказом США ввести санкции против МУС

Politico: Нетаньяху разочарован отказом США ввести санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил разочарование из-за отказа администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на полученный отрывок интервью с политиком, которое должно выйти 2 июня.

«Вы говорите, что здесь стоит вопросительный знак и, честно говоря, я удивлен и разочарован », — сказал Нетаньяху.

Так премьер-министр Израиля отреагировал на заявления координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, заявившего, что США не видят смысла вводить санкции против МУС.

Ранее стало известно, что в Сенате США обсудят механизм введения санкций против целого ряда сотрудников МУС из-за запроса прокурора о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта.