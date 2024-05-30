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13:37, 30 мая 2024Мир

В Кремле высказались о намерении стран НАТО продолжать войну с Россией

Песков: намерение стран НАТО продолжать войну с Россией будет иметь последствия

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, однако это будет иметь последствия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности, делают это сознательно», — высказался он.

По словам политика, Украину провоцируют на продолжение бессмысленной войны с Россией. Представитель Кремля также подчеркнул, что в конечном счете урон будет нанесен странам, которые пошли по пути эскалации напряженности на украинском треке.

Ранее Песков заявил, что Европейский союз давит на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он подчеркнул, что глава венгерского правительства действует из учета интересов своей страны и самостоятельности, а это не нравится членам объединения.

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      Виктория Кондратьева
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